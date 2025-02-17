Названо место, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Путин и Трамп могут встретиться в отеле-тюрьме для принцев в Эр-Рияде

Российский президент Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Эр-Рияде. Как сообщило РИА «Новости» , принимающая сторона рассматривает одним из вариантов места для проведения мероприятия отель Ritz Carlton, в котором ранее под арестом держали саудовских принцев.

Когда именно состоятся переговоры глав государств, не уточнялось. Известно, что встреча на уровне делегаций пройдет в Саудовской Аравии уже во вторник, 18 февраля.

Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Речь на встрече в первую очередь будет идти о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений, а также о подготовке вероятных переговоров по урегулированию украинского кризиса и организации встречи Путина и Трампа.

В ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии арестовали более 10 принцев, нескольких действующих министров и десятки бывших высокопоставленных государственных чиновников. Против арестованных принцев выдвинули тяжелые обвинения — от взяточничества до злоупотребления полномочиями.

Членов королевской семьи переправили под стражу в тот самый пятизвездочный отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Предварительно из него выселили всех постояльцев.