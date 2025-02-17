«Там серьезные люди». Российская делегация прибыла в Эр-Рияд

Делегация России прибыла в Саудовскую Аравию на встречу с США

В аэропорту Эр-Рияда приземлился самолет российской делегации. Об этом сообщили «Вести» .

Помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом отметил, что главное на переговорах — начать нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Он также добавил, что «там серьезные люди, мы тоже с серьезным подходом приехали».

Переговоры по завершению украинского конфликта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде должны начаться во вторник, 18 февраля. Предварительно, встреча сторон, стартует в 12:00 по московскому времени.

На мероприятии также будут обсуждать организацию встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.