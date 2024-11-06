Колеблющаяся Невада столкнулась с проблемой с подписями избирателей в тысячах бюллетеней

CNN: Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей в бюллетенях

Колеблющийся штат Невада столкнулся с проблемой несоответствия подписей в бумажных и электронных бюллетенях. Об этом сообщил телеканал CNN .

Власти штата пытаются связаться с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. По данным канала, проблема с бюллетенями возникла из-за того, что многие из них ставят только электронные подписи.

«Они (молодежь — прим. ред.) живут в цифровом мире, в реальной жизни они не пользовались настоящей подписью», — отметил госсекретарь штата Франциско Агилар.

В округе Кларк подтверждения требуют свыше 11 тысячи бюллетеней из-за несоответствия подписей. Агилар подчеркнул, что на процесс верификации уйдет некоторое время.

Телеканал Fox News сообщил, что республиканцы взяли половину мест в американском сенате. Партия лишила демократов контроля над верхней палатой конгресса США.