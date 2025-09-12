Трамп допустил жесткие санкции против российских банков

Трамп: санкции против России могут затронуть нефтяной и банковский секторы

Новые американские санкции против России могут затронуть нефтяной и банковский секторы. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Президент добавил, что не исключает введение новых пошлин против российского импорта.

Трамп подчеркнул, что разочарован темпом украинского урегулирования, между сторонами «сохраняется ненависть».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что глава Белого дома считает бессмысленной экономическую изоляцию России. По его словам, глава государства полностью открыт к экономическим договоренностям с Россией после урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что западные рестрикции не заставят Россию изменить последовательную позицию. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что Европа и Украина делают все возможное, чтобы навязать США свои предложения по санкциям.