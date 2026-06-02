Песков: если Зеленский даст приказ ВСУ об отступлении, СВО завершится до завтра

Специальная военная операция может быть завершена до завтра, для этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно только дать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге .

«Что касается Зеленского и его заявления, что война может быть завершена до конца года. Война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили», — сказал он.

По словам представителя Кремля, для завершения СВО украинским властям нужно приказать своим военным покинуть территорию России.

Ранее Песков назвал условие остановки спецоперации. Он отметил, что для прекращения военных действий Зеленскому следует принять необходимое решение. Какое именно — властям Украины давно известно. Также представитель Кремля неоднократно отмечал, что российская сторона по итогам СВО одержит победу.