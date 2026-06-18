Трамп допустил возвращение санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может вернуть санкции против России. Американский лидер объяснил это удешевлением нефти, сообщило РИА «Новости» .

«Я могу их вернуть. Я хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Теперь, когда цена на нефть значительно снизилась, я могу вернуть их», — сказал глава Белого дома.

До этого во Франции Трамп заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что уже рассматривает этот вопрос. Вашингтон пока смотрит, насколько низко упадут цены на нефть.

Ранее Трамп допускал возвращение антироссийских санкций после открытия Ормузского пролива и заключения договоренностей о прекращении огня между США и Ираном. Санкции против России снимали на время, чтобы не препятствовать поставкам на фоне блокады пролива.