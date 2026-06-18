Трамп допустил возвращение санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может вернуть санкции против России. Американский лидер объяснил это удешевлением нефти, сообщило РИА «Новости».
«Я могу их вернуть. Я хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Теперь, когда цена на нефть значительно снизилась, я могу вернуть их», — сказал глава Белого дома.
До этого во Франции Трамп заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что уже рассматривает этот вопрос. Вашингтон пока смотрит, насколько низко упадут цены на нефть.
Ранее Трамп допускал возвращение антироссийских санкций после открытия Ормузского пролива и заключения договоренностей о прекращении огня между США и Ираном. Санкции против России снимали на время, чтобы не препятствовать поставкам на фоне блокады пролива.