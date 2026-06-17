Трамп связал восстановление санкций на российскую нефть с ее ценами

Трамп: решение о санкциях против российской нефти зависит от цен

Восстановление санкций против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во Франции. Трансляцию встречи вел телеканал CNBC .

Накануне Трамп уже сообщал, что Вашингтон может вскоре вернуть ограничения, но не назвал точных сроков. На следующий день последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, как низко упадут цены на нефть», — отметил Трамп.

Ранее глава Белого дома допустил, что санкции против российской нефти могут вернуться после нормализации обстановки в Ормузском проливе и подписания соглашений между Соединенными Штатами и Ираном. Он напомнил, что ограничения снимали из-за блокады, но теперь эта причина ушла.