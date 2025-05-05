Трамп допустил уступки территорий России для прекращения конфликта на Украине

Трамп заявил о желании России взять под контроль всю Украину

России необходимо отказаться от желания взять под контроль всю Украину для прекращения боевых действий. С таким заявлением в интервью телеканалу NBC News выступил президент США Дональд Трамп.

Так он ответил на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны России.

«России не нужен тот кусок, который есть сейчас, потому что Россия хочет всю Украину», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что если бы не его вмешательство, то сейчас бы бои шли за все украинские регионы.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин уже отказался от своего первоначального плана по захвату всей территории Украины. По его словам, на такой шаг президент России пошел из взаимного уважения.

Также Трамп допустил, что может встретиться с Путиным в мае во время поездки в Саудовскую Аравию.