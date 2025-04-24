Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным

Трамп допустил встречу с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News .

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», — заявил он.

До этого российские и американские делегаты встречались в Рэ-Рияде для обсуждения украинского конфликта. После этого Саудовскую Аравию называли возможным местом для встречи Трампа и Путина.

Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая.

По информации издания Axios, целью визита станут укрепление отношений со странами Персидского залива, инвестиции и обсуждения урегулирования ближневосточных конфликтов.

Ранее появилась информация, что из Парижа в Россию вылетел самолет Gulfstream G650ER, на борту которого мог находиться спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.