Трамп допустил расширение территории США

Территория Соединенных Штатов в ближайшем будущем может стать еще больше. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его процитировал телеканал CNN .

Он напомнил о богатстве страны ресурсами и не исключил, что территория США со временем увеличится.

«Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире, и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп в очередной раз предложил Канаде присоединиться к США и стать 51-м штатом. Он пообещал в этом случае снять пошлины на канадские товары и обеспечить жителям военную защиту и лучшую медицинскую систему.

Американский лидер также обратился к Дании с требованием продать Гренландию. Он созвонился с датским премьер-министром Метте Фредериксен и во время разговора вступил с ней в конфронтацию. По данным Financial Time, беседа получилась ужасной, а «датчане остались в шоке».