Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп пообещал налоговые льготы Канаде, если та войдет в состав США

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз призвал Канаду стать 51-м штатом США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Только 21 января Дональд Трамп анонсировал серьезное повышение пошлин на товары из Канады и Мексики. Политик пообещал, что к 1 февраля США введет 25% наценку на такие товары, добавив, что «это сделает нас чертовски богатыми».

Теперь же 47-й президент США заявил, что Канада получит очень серьезные послабления, если согласится войти в состав Соединенных Штатов. По его словам, все пошлины в таком случае американская сторона снимет.

Трамп объяснил, что, по его мнению, налоговое давление на канадцев в данный момент чрезмерно велико. Он добавил, что жителям Канады не придется беспокоиться и о вопросах военной защиты. Также президент США пообещал канадцам лучшую медицинскую систему.

Протекционизм, защита товаров американских производителей от конкуренции с экспортом — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. В процессе президентской кампании он уже угрожал Канаде 25-процентными тарифами. Такие заявления усугубили канадский политический кризис, который в итоге привел к отставке Джастина Трюдо, теперь уже бывшего премьер-министра страны.

Кроме того, в ноябре 2024 года Трамп на встрече с Трюдо предложил Канаде стать 51-м американским штатом.

Идеи Трампа о присоединении Канады также оценивал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.