Трамп допустил привлечение армии для наведения порядка в США

Американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности применения Закона о восстании, который подразумевает привлечение армии для наведения порядка в стране без одобрения конгресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом NBC .

«Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать», — сказал сказал он.

По словам Вэнса, главной целью Трампа остается чувство безопасности у американцев и ради этого Белый дом готов пойти на многие меры.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Бельгии Тео Франкен допустил развертывание войск в Брюсселе. По его словам, ситуация в столице европейского государства стала драматичной.