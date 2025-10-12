Трамп допустил привлечение армии для наведения порядка в США
Вэнс: Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании
Американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности применения Закона о восстании, который подразумевает привлечение армии для наведения порядка в стране без одобрения конгресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом NBC.
«Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать», — сказал сказал он.
По словам Вэнса, главной целью Трампа остается чувство безопасности у американцев и ради этого Белый дом готов пойти на многие меры.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Бельгии Тео Франкен допустил развертывание войск в Брюсселе. По его словам, ситуация в столице европейского государства стала драматичной.