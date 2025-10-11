Глава Минобороны Бельгии допустил развертывание войск в Брюсселе

До конца 2025 года на улицах Брюсселя могут развернуть армию. Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в беседе с газетой Soir .

Министр признался, что его серьезно беспокоит ухудшение состояния столицы европейского государства. Сейчас вопросы безопасности в городе находятся в ведении местной полиции.

«Ситуация стала драматичной. Как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане», — сказал он, добавив, что открыт для разных способов повышения уровня безопасности в городе.

Ранее стало известно, что в Бельгии подросток расправился с приехавшими с Украины матерью и сестрой. Он признался в поджоге и убийстве.