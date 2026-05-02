Туск назвал решение США вывести из Германии пять тысяч военных катастрофой

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение США вывести часть военного контингента из Германии. На платформе Х он заявил, что главная угроза для трансатлантического сообщества исходит не извне, а от ослабления самого альянса, и призвал предпринять меры для изменения ситуации.

«Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», — написал Туск.

Накануне Пентагон объявил о планах вывести около пяти тысяч военнослужащих с баз в Германии в течение 6–12 месяцев. Такое решение приняли после анализа военного присутствия США в Европе и с учетом текущих потребностей армии.

Сейчас на территории Германии около 38 тысяч американских военных, а также расположены Европейское и Африканское командования США.