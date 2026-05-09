Слуцкий назвал шагом навстречу США согласие России на перемирие

Россия пошла навстречу США, согласившись продлить перемирие с Украиной до 11 мая. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что изначально президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы. До этого лидер ЛДПР рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский сначала отказался поддержать инициативу России, но передумал, узнав, что Москва и Вашингтон обсудили этот вопрос. Слуцкий назвал решение главы киевского режима об объявлении режима тишины тактической уловкой.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу главы Белого о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и на проведение обмена пленными по формуле 1000 на 1000.