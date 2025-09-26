Трамп допустил отмену запрета на удары Украины вглубь России

Президент США Дональд Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что открыт для отмены ограничений на использование ВСУ оружия большой дальности для ударов по России. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

При этом глава Белого дома не стал брать на себя обязательство дать разрешение на такие атаки в ближайшее время.

По данным издания, на следующей неделе украинская делегация должна прибыть в Вашингтон. Вопросы нанесения ударов по России планируется обсудить с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби.

На полях Генассамблеи ООН Зеленский не упустил момента, чтобы попросить у Трампа разрешения на использование крылатых ракет для ударов по целям внутри российских регионов. Он также поднимал вопрос о передаче украинской армии ракет Tomahawk, однако президент США ответил отказом.