Исполнительницу Ники Минаж признали самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 17:06 Исполнительницу Ники Минаж признали самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории

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Исполнительницей с самыми большими кассовыми сборами за гастроли в истории среди рэперов стала Ники Минаж. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Newsweek.

По информации издания, ее тур Pink Friday 2 вошел в топ-10 одних из самых прибыльных музыкальных хип-хоп туров в истории. Рэперша заработала на этих гастролях около 67 миллионов долларов.

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Ники Минаж уже высказалась по этому поводу. Она отметила, что пока не прошла и половины запанированного тура. Кроме того, возможно, что она его продлит.

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