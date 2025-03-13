Трамп допустил наступление шатдауна в США на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе в США может произойти шатдаун. Об этом глава Белого дома заявил перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщил телеканал Sky News.

По его словам, ответственность за остановку работы федерального правительства США ляжет на Демократическую партию

«Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, что это будет их вина», — сказал он.

При этом Трамп надеется на то, что члены Демократической партии поддержат законопроект о продолжении работы правительства в сенате США.

В одном из своих выступлений Трамп назвал экс-лидера страны Джо Байдена худшим президентом в истории США. По его мнению, из-за политики его предшественника цены на продукты вышли из-под контроля.