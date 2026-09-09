В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Песков: возможную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС предметно не обсуждали

Вопрос возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС лидеры стран в телефонном разговоре не обсуждали. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«В предметном плане — нет [не обсуждали], но в целом то, что такая возможность может представиться, взаимное понимание имеется», — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что глава государства не откажется от встречи с американским коллегой на полях саммита, если поступит такое предложение.

Также он добавил, что при таком же условии Путин может провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.