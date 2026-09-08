В России оценили вероятность переговоров с США и Китаем в Шэньчжэне

Лавров заявил, что Путин не откажется от встречи с Трампом и Си на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин не откажется от встречи с китайским и американским коллегами на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября, если поступит такое предложение. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об этом в программе «Большая игра» на Первом канале .

«Если такая возможность будет предложена, наши китайские хозяева будут организовывать программу, если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности», — заявил он.

Лавров отметил, что ни Китай, ни Россия, ни США не высказывали пожеланий относительно встречи. По его мнению, разговоры о ее проведении логичны, ведь лидеры трех мировых держав соберутся в одном месте в одно время.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом на одном из крупных международных мероприятий.