Операция против Ирана может продлиться дольше первоначально заявленных четырех-пяти недель. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время вручения медалей Почета, трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Сначала мы думали, что это займет четыре-пять недель, но у нас есть возможности для гораздо более длительного периода. Мы это сделаем», — сказал американский лидер.

Трамп пообещал, что операция на Ближнем Востоке не наскучит ему «через неделю-другую», при этом он добавил, что «ничего в этом скучного нет».

Ранее президент США заявлял, что операция против Ирана «займет четыре недели или меньше». На ликвидацию части руководства Ирана Трамп отвел от двух до трех недель.

Следующей целью Трампа после Венесуэлы и Ирана станет Куба. Американские власти стремятся к дружескому поглощению острова, они уже ведут переговоры с кубинскими властями для заключения сделки.