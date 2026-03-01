Трамп раскрыл, сколько еще продлится военная операция против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может занять около четырех недель. Об этом американский лидер сообщил в интервью Daily Mail .

«Этот процесс всегда занимал четыре недели, так что, несмотря на все усилия, учитывая масштабы страны, он займет четыре недели или меньше», — пояснил глава Белого дома.

Трамп добавил, что все идет по плану, отметив, что в ходе совместной израильско-американской операции было уничтожено все высшее руководство Ирана. При этом заявил, что по-прежнему готов к новым переговорам с иранцами, но не может сказать, состоятся ли они в ближайшее время.

Трамп также признался, что не теряет надежды на зарождение демократии в Исламской Республике после прекращения американо-израильских атак.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предрек армии США бессмысленные потери из-за войны против Ирана.