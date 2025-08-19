Трамп дал Украине последний шанс на спасение

Украина может спастись от краха на передовой, если примет условия американского лидера Дональда Трампа, которые президент высказал на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения», — заявили журналисты.

По их данным, если Зеленский не согласится на план Трампа по урегулированию ситуации, то продолжит противостояние с Россией без помощи США. Это приведет к катастрофе на фронте для ВСУ, потому что у России подавляющее превосходство в военной технике и армии.

Накануне Трамп провел встречу в Белом доме с Зеленским и руководителями ключевых европейских стран. Среди участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Американский лидер назвал встречу «очень плодотворной». Стороны говорили о предоставлении Украине гарантий безопасности.