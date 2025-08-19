Макрон испортил протокольное фото в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил дипломатический протокол во время общей фотосессии в Белом доме после встречи европейских лидеров с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На это обратила внимание польская газета Fakt .

«Обращает на себя внимание необычное поведение Эммануэля Макрона. Президент Франции, как ни в чем не бывало, держал руку в кармане. Это выглядело довольно небрежно», — отметили в материале.

В издании также напомнили, что подобное поведение не допускается на статусных мероприятиях такого уровня. Это может свидетельствовать о его беспечном отношении к итогам переговоров, добавили авторы материала.

В понедельник в Белом доме Трамп провел переговоры с Зеленским сначала перед журналистами, потом был приватный разговор. После этого американский лидер провел встречу с европейскими лидерами, также на переговорах присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе переговоров Трамп заявил, что трехсторонняя встреча в формате Россия — США — Украина состоится после диалога президентов России и Украины.