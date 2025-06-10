Трамп дал неожиданный совет Грете Тунберг

Американский президент Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг «странной и злой», а также дал ей рекомендацию — пройти курсы управления гневом. Слова главы Белого дома привело РИА «Новости» .

«[Тунберг] странный человек. Она молодая, злая. Я не знаю, настоящая ли это злость, в это трудно поверить, на самом деле. <…> Я думаю, ей нужно пойти на курсы управления гневом. Это моя главная рекомендация для нее», — заявил Трамп.

Американский лидер не стал комментировать действия властей Израиля, которые, по словам Тунберг, захватили ее в плен. Трамп заявил, что у Израиля и «без похищения Тунберг достаточно проблем».

Военные Израиля получили приказ остановить судно «Мадлин» экологической активистки Тунберг, идущее в сектор Газа. Миссию активистов организовала пропалестинская и антиизраильская коалиция «Флотилия свободы». Израильские власти готовятся депортировать 12 пропалестинских активистов, находящихся на борту «Мадлин», через аэропорт Бен-Гурион.