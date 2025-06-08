Израиль направил военных для блокировки идущей в Газу яхты Греты Тунберг

Военные Израиля получили приказ остановить судно «Мадлин» экологической активистки Греты Тунберг, идущее в сектор Газа. Как сообщила газета The Times of Israel , такое распоряжение отдал министр обороны страны Исраэль Кац.

Он подчеркнул, что миссию активистов организовала пропалестинская и антиизраильская коалиция «Флотилия свободы».

«Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы „Мадлен“ не попала в Газу. Грете и ее друзьям говорю четко: „Вам следует повернуть назад, потому что вы не доберетесь“», — заявил Кац.

Министерство обороны Израиля напомнило, что сектор Газа находится в морской блокаде для предотвращения передачи оружия палестинской группировке ХАМАС.

Грета Тунберг организовала миссию по открытию морского гуманитарного коридора. В компании 11 сторонников Палестины она отправилась на яхте «Мадлин» из порта в Италии по Средиземному морю в сторону Газы. По словам участников миссии, некоторое время в пути их сопровождали неизвестные беспилотники, которые по мере продвижения судна прекратили беспокоить.