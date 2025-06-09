Дроны окружили судно с Гретой Тунберг и распылили неизвестное вещество

Яхта «Мадлин», на борту которой находится шведская экоактивистка Грета Тунберг и 12 пропалестинских активистов, подверглась нападению. На судне объявили тревогу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на коалицию «Флотилия свободы».

По информации коалиции, судно окружили квадрокоптеры, а затем распылили неизвестно вещество.

«Нас окружило множество огней одновременно; они окружали нашу лодку, но в конце концов продолжили свой путь», — сообщил активист Тьяго Авила.

Яхта вышла из итальянского порта Катания и направилась в сектор Газа с гуманитарной помощью. На борту везут детское питание, фильтры для воды, средства гигиены, медицинское оборудование, рис, муку и подгузники.

По данным Telegram-канала «Сегодня в Израиле», израильские власти готовятся депортировать 12 пропалестинских активистов, находящихся на борту судна «Мадлин», через аэропорт Бен-Гурион. ЦАХАЛ должен взять его под контроль и направить к берегам Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным остановить судно с активистами. Сейчас сектор Газа находится в морской блокаде. Израильское Минобороны тем самым пытается предотвратить передачу оружия группировке ХАМАС.