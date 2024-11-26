С Трампа сняли все обвинения во вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

С избранного президента США Дональда Трампа сняли обвинения во вмешательстве в процесс выборов и причастности к штурму Капитолия в 2020 году. Директор по коммуникациям его штаба Стивен Чанг назвал это «большой победой для законности». Его слова привело РИА «Новости».
«Решение о прекращении неконституционных федеральных дел против президента Трампа, которое сегодня приняло министерство юстиции, — это большая победа для законности», — сказал Чанг.
По его словам, Трамп и его сторонники добиваются прекращения политического использования системы правосудия США и призывают к объединению страны.