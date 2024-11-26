Захарова назвала цикличным правосудие США после отмены дел против Трампа

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала прекращение всех федеральных дел против избранного президента США Дональда Трампа. В своем Telegram-канале она назвала американскую судебную систему «удивительно цикличной».

«Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа. Потому что разобрались, да?» — задалась вопросом Захарова.

Она отметила, что у демократичного правосудия в США «удивительная цикличность», ведь раз в четыре года оно демонстрирует «абсолютную непредвзятость».

«Сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она — американская демократия», — сыронизировала Мария Захарова.

С Трампа сняли обвинения в том числе по делу о штурме Капитолия в 2020 году, сообщили в штабе избранного президента США. Там добавили, что «законность» выиграла от этого решения, а также призвали к объединению страны.