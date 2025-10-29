Трамп анонсировал «замечательную» встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Китая Си Цзиньпином 30 октября. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social .

«Это будет замечательная встреча для обоих», — заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома утверждает, что благодаря поездке вернул в американскую экономику триллионы долларов.

Тем временем министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут временно отказаться от планов ввести против Китая 100%-ные пошлины, если Трамп и Си Цзиньпин сумеют договориться.

При этом госсекретарь Марко Рубио отметил, что страна не собирается отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с КНР.