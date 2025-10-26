США взяли паузу во введении 100%-ных пошлин против Китая

Глава Минфина Бессент: США откажутся от 100%-ной пошлины в отношении Китая

Вполне вероятно, что США откажутся от планов введения стопроцентной пошлины в отношении Китая. Об этом телеканалу NBC заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Он отметил, ввод новых пошлин могут отложить до встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в ходе которой они планируют обсудить торговые вопросы.

Бессент отметил, что Трамп предоставил ему весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-ной пошлины.

«Мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы», — добавил министр.

Встреча президента США с председателем КНР состоится на октябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Трамп публично обещал к 1 ноября ввести пошлины в размере 100% на китайский импорт в дополнение к действующим тарифам.