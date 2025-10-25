США пообещали не отказываться от поддержки Тайваня в обмен на сделку с КНР

Руководство США не будет отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с КНР. Об этом журналистам в самолете на пути в Азию заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его процитировало агентство Reuters .

«Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня», — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что Белый дом не собирается оставить остров без поддержки. Также Рубио отметил, что Тайваню не следует беспокоиться по поводу предстоящих торговых переговоров США и Китая в Малайзии.

Американский президент Дональд Трамп планировал встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что во время поездки в Азию лидер США собирается также увидеться с южнокорейским главой Ли Чже Меном. Трамп поучаствует в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.