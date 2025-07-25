Эрдоган намерен созвониться с Трампом и Путиным для обсуждения личной встречи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести телефонный разговор с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом политик заявил журналистам, его процитировал ТАСС.
«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле», — сказал Эрдоган.
Ранее турецкий лидер уже созванивался с Путиным. Во время разговора российский президент подтвердил коллеге готовность к продолжению мирных переговоров с украинской стороной. Также политики обменялись мнениями о всплеске насилия в Сирии и отметили, что стабилизировать обстановку необходимо.
Еще Путин и Эрдоган подчеркнули, что суверенитет и территориальную целостность арабской республики важно уважать.
Карнавал ко Дню города пройдет в Дубне 26 июля
Игры и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска на следующей неделе
Еще 60 километров новых тротуаров постоят в Подмосковье по нацпроекту
В Москве осудили банду, похитившую недвижимость на 500 миллионов рублей
Ветераны СВО из Павловского Посада выступят на чемпионате «Абилимпикс»
Пожар вспыхнул в жилом доме на Загородном шоссе в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте