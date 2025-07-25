Эрдоган намерен созвониться с Трампом и Путиным для обсуждения личной встречи

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine
Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/www.globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести телефонный разговор с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом политик заявил журналистам, его процитировал ТАСС.

«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер уже созванивался с Путиным. Во время разговора российский президент подтвердил коллеге готовность к продолжению мирных переговоров с украинской стороной. Также политики обменялись мнениями о всплеске насилия в Сирии и отметили, что стабилизировать обстановку необходимо.

Еще Путин и Эрдоган подчеркнули, что суверенитет и территориальную целостность арабской республики важно уважать.

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