Эрдоган намерен созвониться с Трампом и Путиным для обсуждения личной встречи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести телефонный разговор с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом политик заявил журналистам, его процитировал ТАСС .

«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер уже созванивался с Путиным. Во время разговора российский президент подтвердил коллеге готовность к продолжению мирных переговоров с украинской стороной. Также политики обменялись мнениями о всплеске насилия в Сирии и отметили, что стабилизировать обстановку необходимо.

Еще Путин и Эрдоган подчеркнули, что суверенитет и территориальную целостность арабской республики важно уважать.