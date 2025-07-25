В Кремле высказались о встрече между президентами России и Украины

Встреча между Россией и Украиной на высшем уровне может состояться только после плодотворной работы на экспертном уровне и достижении договоренностей. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, которого процитировало РИА «Новости» .

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно», — сказал он.

Песков отметил, что сейчас позиции сторон «диаметрально противоположны», и их сближения невозможно достичь в одночасье.

Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского.