Трамп анонсировал важное заявление по очень важной теме 8 или 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 или 9 мая сделает важное заявление «по очень важной теме». Об этом американский лидер сообщил журналистам после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, трансляцию вел Белый дом .

«Это объявление будет сделано в четверг, или в пятницу, или в понедельник перед нашим отъездом [на Ближний Восток], но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — пообещал Трамп.

При этом американский лидер отметил, что заявление будет позитивным, хотя и не уточнил, о чем будет идти речь.

Трамп планирует посетил Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию на следующей неделе — с 13 по 16 мая.

Ранее Трамп призвал Карни никогда не говорить «никогда», отреагировав на заявление канадского премьера, что его страна «не продается и не будет никогда продаваться».