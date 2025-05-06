Трамп призвал премьера Канады никогда не говорить «никогда»

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Канады Марка Карни никогда не говорить «никогда» в ответ на его слова о независимости страны. Встречу политиков транслировал Белый дом .

Во время переговоров Карни заявил, что Канада — это не товар, поэтому не продается и не будет никогда продаваться.

«Никогда не говори „никогда“. Канада любит нас, мы любим Канаду. Посмотрим, что будет», — сказал в ответ Трамп.

Глава Белого дома назвал страну очень особенным местом. По его словам, у США и Канады есть огромный потенциал, который выгодно отличает их от других государств.

Трамп ранее неоднократно заявлял о планах сделать Канаду 51-м штатом США. В ответ на эти угрозы канадский премьер Карни пообещал, что страна никогда не станет частью Соединенных Штатов.