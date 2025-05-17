Трампа уличили в одержимости идеей встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп одержим идеей встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление сделал бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works .

«Он одержим идеей встретиться с Путиным», — подчеркнул он.

По его мнению, президент России поступает абсолютно правильно, не вступая в прямые контакты с Трампом. Сперва надо разобраться с Украиной — военным или дипломатическим путем — и для этого у России есть возможности.

Администрация Трампа же пытается выставить себя в качестве беспристрастного посредника.

«Цирк продолжается», — заключил Слебода.

Ранее президент США объявил о возможном телефонном разговоре с Путиным. В рамках беседы Трамп собирается обсудить завершение украинского конфликта.