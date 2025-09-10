Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

Трамп: на этой или следующей неделе может состояться разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него может состояться разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на этой или следующей неделе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — уточнил американский лидер.

Так глава Белого дома ответил журналистам на вопрос, когда он сможет пообщаться с российским лидером.

Ранее американский лидер заявил, что урегулирование украинского конфликта затянулось, так как между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским якобы «много ненависти».

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил, что Украина готова заключить сделку по прекращению огня и заморозке линии фронта при получении гарантий безопасности. Потери ВСУ уже стали огромными.