Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по конфликту на Украине

Решение конфликта на Украине осложнилось из-за якобы взаимной вражды президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции WABC.

«Ситуация сложна, поскольку между Путиным и Зеленским много ненависти», — сказал он.

По словам Трампа, каждый раз, когда он думает, что близок к решению конфликта, российский президент якобы «берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то».

Также глава Белого дома рассчитывал, что урегулирование украинского кризиса станет самым простым из всех, поскольку он прекрасно ладит с Путиным.

Несколько дней назад американский лидер заявил, что готов к новому этапу санкций против России. При этом каких-либо деталей или сроков введения новых рестрикций приводить не стал.