Трамп анонсировал поездку спецпосланника Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию с визитом после поездки в Израиль. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Его слова привел ТАСС .

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — заявил журналистам глава Белого дома.

Известно, что Уиткофф посетит Израиль, а потом и сектор Газа 1 августа.

Россию спецпосланник в 2025 году посещал четыре раза — в феврале, марте и дважды в апреле. Сколько может продлиться визит в августе, Трамп не уточнил.

Ранее Уиткофф признавался, что хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру заключением мирного соглашения между Россией и Украиной.

До этого в июне спецпосланник президента США отмечал, что на урегулирование украинского конфликта могло бы повлиять снижение напряженности между Израилем и Ираном. По его словам, Россия и Украина могли вдохновиться примером деэскалации на Ближнем Востоке.