Уиткофф назвал возможным достижение мира между Россией и Украиной

Россия и Украина могут урегулировать конфликт и подписать мирное соглашение. Об этом Fox News заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он ответил на вопрос о том, как именно хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру.

«Разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения», — признался Уиткофф.

Дипломат выразил уверенность в дальнейшем урегулировании. Он также напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который говорил, что конфликт не должен был начаться.

«Думаю, мы сможем добиться его завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — подчеркнул спецпосланник американского лидера.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что власти республики хотят ускорить организацию переговоров президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле. Дипломат добавил, что насчет места проведения встречи глав государств еще идут дискуссии.