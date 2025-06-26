Уиткофф заявил о возможности деэскалации украинского конфликта

CNBC: Уиткофф пожелал, чтобы Россия и Украина последуют примеру Ирана и Израиля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что снижение напряженности между Израилем и Ираном могло бы повлиять на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Слова дипломата привел телеканал CNBC .

«Это воодушевляет весь мир. Когда появляется надежда, которая появилась из того, что произошло здесь, я считаю, Россия с Украиной могли бы пойти по пути к ней», — отметил Уиткофф.

Он добавил, что Вашингтон надеется на возможность мирного процесса. По его словам, участники конфликта могут вдохновиться примером деэскалации на Ближнем Востоке.

«Мы надеемся, что люди посмотрят на произошедшее в Иране, и скажут: „Мы тоже хотим быть частью подобного мирного процесса“», — подчеркнул спецпосланник.

Ранее RT сообщил, что президент США Дональд Трамп пригрозил повторить атаку на Иран, если Тегеран не пойдет навстречу и не откроет доступ к своим обогащенным материалам.