Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

На встрече с премьером Великобритании Киром Страмером глава Белого дома анонсировал начало обсуждения темы возвращения утраченных территорий.

«Мы будем говорить об этом, посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — отметил Трамп.

Также он заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля. Трамп подчеркнул, что «это будет очень хорошая встреча».

Ранее Трамп выразил сомнения по поводу возможностей киевского режима получить хорошую сделку, отвечая на вопрос о возвращении утраченных территорий. При том он не исключил, что президент России Владимир Путин пойдет на уступки в этом вопросе.