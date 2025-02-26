«Ему придется». Трамп понадеялся на уступки Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на сделку с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но тому придется пойти на уступки. Такое заявление глава Белого дома сделал на своем первом заседании кабинета министров, сообщил CNN.

«Ему придется. И я думаю, что благодаря тому, что мы победили на выборах, этот конфликт подойдет к концу», — сказал Трамп.

Он также назвал Путина очень умным политическим деятелем. При этом президент США выразил уверенность, что соглашение по Украине получится заключить и Вашингтон сделает все, чтобы «достичь сделки, хорошей для обеих сторон».

По словам Трампа, его администрация будет работать над тем, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий.

Ранее президент США заявил, что ВСУ хватит вооружений, чтобы воевать до достижения соглашения по урегулированию. Трамп отметил, что бои удастся завершить уже в скором времени.