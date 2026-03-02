Президент США Дональд Трамп анонсировал новую «большую волну» ударов по Ирану в ближайшее время. Его слова привел телеканал CNN .

«Мы даже еще не начали сильно бить по ним», — добавил американский лидер.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не будет присоединяться к боевым действиям против Ирана, хотя морально европейские государства на стороне США и Израиля.

В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что республика готовилась к затяжному военному противостоянию, тогда как США рассчитывают на быстрый результат.