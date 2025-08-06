Трамп 6 августа выступит с новым заявлением из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп 6 августа выступит с заявлением из Овального кабинета. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщило РИА «Новости» .

По его данным, глава государства планирует выступить с речью перед журналистами в 23:30 по московскому времени. Какой именно теме будет посвящено выступление Трампа, в Белом доме не уточнили.

Ранее американский лидер ответил на вопрос о возможном преемнике движения MAGA. Он не исключил, что им станет вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп добавил, что пока рано говорить о преемниках, так как он еще не скоро отойдет от власти.

Он добавил, что Вэнс показывает отличные результаты и сейчас выглядит фаворитом. Также президент упомянул госсекретаря Марко Рубио и подчеркнул, что среди республиканцев есть и другие сильные претенденты.

Высказывание Трампа стало первым случаем, когда он открыто выразил поддержку возможным преемникам. При этом ни Вэнс, ни Рубио на публике не говорили о своих политических амбициях.