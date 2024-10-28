Трамп сократил отставание от Харрис по уровню поддержки избирателей

CBS: Трамп набрал 49% против 50% у Харрис по уровню поддержки избирателей

Рейтинг республиканца Дональда Трампа за месяц подскочил до 49%. Он сократил отставание от демократа Камалы Харрис в борьбе за пост президента США, сообщил CBS News .

Телеканал совместно с социологической компанией YouGov провел очередной опрос потенциальных избирателей. По его итогам, 49% американцев поддержали Трампа, а 50% — его соперницу Харрис. В начале октября голоса распределялись 48% и 51% соответственно.

В когнитивные способности Трампа управлять государством поверили 33% избирателей, Харрис - 47%. Отвечая на этот вопрос, женщины на 10% чаще мужчин выбирали кандидата Демпартии. Мужчины больше поддержали Трампа, чем его соперницу, при оценке лидерских качеств претендентов.

Харрис презентовала себя как новое поколение политиков. Она пообещала избирателям, что не станет продолжать курс нынешнего президента Джо Байдена, а привнесет что-то свое.