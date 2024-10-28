«Политическая обуза». Раскрыто отношение предвыборного штаба Харрис к Байдену

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис подвинул действующего главу государства Джо Байдена в сторону, не позволяя ему агитировать за нее, так как считает его «политической обузой». Об этом сообщил американский новостной сайт Axios .

Команда Харрис хочет, чтобы Байден держался в тени, но при этом напрямую не отказывается от его поддержки.

«Штаб Харрис продолжает отвечать: „Мы свяжемся с вами“», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что рейтинг одобрения Байдена составил 39% по последним данным. Этим и объясняется желание штаба Харрис дистанцироваться от него накануне выборов.

Байден напоминает избирателям о последних четырех годах, а им нужен «новый путь вперед».

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время митинга в штате Аризона назвал Байдена «тупым дураком». Так он отреагировал на слова главы государства, предложившего его «политически закрыть».