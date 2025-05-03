Традиционный праздник первого олененка отметили в Магадане

В Магадане отметили Кильвэй — традиционный праздник первого олененка у коряков. Об этом сообщили в «РИА Новости» .

«Мы кормим огонь. С этого начинается праздник Кильвэй. Просим огонь о здоровье, благополучии, просим поддержки и помощи, в том числе, в выращивании новых оленят, появившихся на свет», — прокомментировала старейшина корякской общины Татьяна Аятгинина.

Это важное событие для коренных народов Севера, символизирующее весеннее пробуждение природы и надежду на рост оленьего стада. На празднике были танцы, соревнования в ловкости и обряд дружбы, когда старейшины ломают и разбрасывают стрелы.

Главная цель мероприятия — сохранить и возродить традиции тундровых и морских коряков, многие из которых удалось восстановить благодаря рассказам старейшин.

Ранее в Дубне прошел праздник культуры и традиций татарского народа. Участники танцевали и пробовали национальные блюда.