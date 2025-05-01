Праздник культуры и традиций татарского народа прошел в Дубне

В молодежном центре «Инициатива» в Дубне в рамка проекта «Татарский десант» состоялся праздник культуры и традиций татарского народа. Участники танцевали и угощались национальными блюдами.

Мероприятие объединило гостей из Пушкино, Королева, Мытищ, Люберец, Воскресенска. По словам почетного председателя Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарита Мухтасарова, на празднике собрались и соотечественники, и друзья других национальностей.

«Знакомим их с нашей культурой. Познавая традиции друг друга, стремимся сплотиться. Это очень важно, очень ценно», — добавил он.

Отметим, что татарская община в Дубне проводит праздники, фестивали и конкурсы, спортивные состязания. Так, в 2023 году прошел Сабантуй, а сегодня Дубна приняла Межнациональный культурно-просветительский проект «Татарский десант», который продолжит путешествовать по городам Подмосковья.